ЕБРР назначил нового управляющего директора в Украине: что о нем известно

Арвид Тюркнер. Фото - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Арвида Тюркнера своим новым управляющим директором в Украине и Молдове. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

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Арвид Тюркнер, который сейчас занимает должность управляющего директора в Турции, приступит к исполнению своих обязанностей 1 мая 2024 года, основываясь в варшавском офисе. Он заменит на этом посту Маттео Патроне, который был главой украинского офиса банка с октября 2018 года и стал вице-президентом ЕБРР по банковским операциям.

"Украина является приоритетным инвестиционным направлением для ЕБРР: с начала российского вторжения в 2022 году было выделено более 4,1 млрд евро. Будущие инвестиции в военное время и восстановление будут поддержаны увеличением уплаченного капитала на 4 млрд евро, о чем акционеры ЕБРР договорились в конце прошлого года года", – говорится в сообщении.

Арвид Тюркнер присоединился к ЕБРР в январе 2009 года из немецкого банка развития DEG в должности старшего банкира в группе финансовых учреждений в Москве. В октябре 2013 года он был повышен до должности директора по региональному развитию и заместителя руководителя московского офиса, а в апреле 2015 года возглавил офис ЕБРР в России.

В начале 2017 года Тюркнер перешел на должность директора по корпоративным долгам в Лондоне, а в ноябре 2017 года был назначен на должность управляющего директора в Турции.