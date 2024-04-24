ЄБРР призначив нового керівника в Україні: що про нього відомо

Арвід Тюркнер. Фото - ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) призначив Арвіда Тюркнера своїм новим директором в Україні та Молдові. Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

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Арвід Тюркнер, який зараз обіймає посаду керівника у Туреччині, розпочне виконання своїх обов'язків 1 травня 2024 року, базуючись у варшавському офісі. Він замінить на цій посаді Маттео Патроне, який був головою українського офісу банку з жовтня 2018 року і тепер став віцепрезидентом ЄБРР з банківських операцій.

"Україна є пріоритетним інвестиційним напрямом для ЄБРР: з початку російського вторгнення у 2022 році було виділено понад 4,1 млрд євро. Майбутні інвестиції у воєнний час та на відновлення будуть підтримані збільшенням сплаченого капіталу на 4 млрд євро, про що акціонери ЄБРР домовилися наприкінці минулого року", – йдеться у повідомленні.

Арвід Тюркнер приєднався до ЄБРР у січні 2009 року з німецького банку розвитку DEG на посаді старшого банкіра в групі фінансових установ у Москві. У жовтні 2013 року його було підвищено до посади директора з регіонального розвитку та заступника керівника московського офісу, у квітні 2015 року очолив офіс ЄБРР у Росії.

На початку 2017 року Тюркнер перейшов на посаду директора з корпоративних боргів у Лондоні, а в листопаді 2017 року його було призначено на посаду директора в Туреччині.