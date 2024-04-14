Для збільшення допомоги Україні: Євросоюз виділяє 121 млн євро на докапіталізацію ЄБРР

Фото: пресслужба ЄБРР

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це сприятиме збільшенню фінансової допомоги для України.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у соцмережі X.

"Хороші новини! Рада Ecofin схвалила участь ЄС у збільшенні капіталу ЄБРР для постійної підтримки України. Партнерство ЄС-ЄБРР ніколи не було таким міцним", – прокоментував він це рішення.

ЄС підпишеться на 12 102 додаткових акцій по 10 000 євро до 30 липня 2025 року.

"Це збільшення капіталу має забезпечити підтримку Банку у відновленні та реконструкції України після 2023 року та подальшу підтримку в усіх країнах його діяльності", – зазначається у пресрелізі Ради ЄС.

Передплата оплачуватиметься п'ятьма рівними щорічними платежами, а рішення розширить географічне охоплення операцій ЄБРР на країни Африки на південь від Сахари та Ірак в обмеженому та поступовому порядку.

Рада керуючих Банку наприкінці 2023 року ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу ЄБРР на 4 млрд євро (на 13%) – до 34 млрд для фінансування проектів банку в Україні та інших країнах присутності. Для цього буде додатково випущено 400 000 акцій, і члени ЄБРР можуть підписатися на них пропорційно їхній частці участі. До того збільшення капіталу ЄС володів 90 044 акцій.

ЄБРР з лютого 2022 року направив Україні понад 4 млрд євро. Додатковий капітал дозволить банку продовжувати забезпечувати рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько 1,5 млрд євро в період війни, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 млрд євро щорічно після початку реконструкції.