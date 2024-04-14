Для увеличения помощи Украине: Евросоюз выделяет 121 млн евро на докапитализацию ЕБРР

Увеличение капитала ЕБРР должно обеспечить поддержку Банка в восстановлении и реконструкции Украины

Фото: пресс-служба ЕБРР

Совет Европейского Союза на уровне министров финансов принял решение об увеличении доли ЕС в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Это будет способствовать увеличению финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X.

"Хорошие новости! Совет Ecofin одобрил участие ЕС в увеличении капитала ЕБРР для постоянной поддержки Украины. Партнерство ЕС-ЕБРР никогда не было столь крепким", – прокомментировал он это решение.

ЕС подпишется на 12102 дополнительных акций по 10000 евро до 30 июля 2025 года.

"Это увеличение капитала должно обеспечить поддержку Банка в восстановлении и реконструкции Украины после 2023 года и последующую поддержку во всех странах его деятельности", – отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Подписка будет оплачиваться пятью равными ежегодными платежами, а решение расширит географический охват операций ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и Ирак в ограниченном и постепенном порядке.

Совет управляющих Банка в конце 2023 года принял решение об увеличении уставного капитала ЕБРР на 4 млрд евро (на 13%) – до 34 млрд для финансирования проектов банка в Украине и других странах присутствия. Для этого будет дополнительно выпущено 400 000 акций, и члены ЕБРР могут подписаться на них пропорционально их участию. До этого увеличение капитала ЕС владело 90 044 акциями.

ЕБРР с февраля 2022 года направил Украине более 4 млрд евро. Дополнительный капитал позволит банку продолжать обеспечивать уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 млрд евро в период войны, а также иметь средства для увеличения своей поддержки до 3 млрд евро ежегодно после начала реконструкции.