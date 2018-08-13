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13.08.2018, 08:25

Банки незначительно сократили долг перед НБУ

Банки незначительно сократили долг перед НБУ

На 1 августа задолженность банков перед Нацбанком составила 58,6 млрд грн

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины (НБУ) по выданным кредитам рефинансирования на 1 августа сократился на 0,1% и составил 58,58 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

По данным НБУ, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 8% в июле и на 2,1% с начала года - до 68,574 млрд грн.

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Теги: банк, НБУ, кредит
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