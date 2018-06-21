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Половина украинских компаний страдает от коррупции - опрос
21.06.2018, 12:40

Британский ICBC Standard Bank выпустил бонды на 100 млн грн

Британский ICBC Standard Bank выпустил бонды на 100 млн грн

ICBC Standard Bank выпустил очередной транш кредитных нот под гривневые гособлигации

Британский ICBC Standard Bank выпустил еще один транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 100 млн грн. Об этом банк сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.

20 июня биржа включила ноты в листинг. Срок обращения - до 21 апреля 2023 года.

29 мая ICBC Standard Bank выпустил ноты под гривневые госбонды на 250 млн грн, а 31 мая - на 270 млн грн.

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Теги: банк, ICBC, гособлигации
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