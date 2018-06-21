Британский ICBC Standard Bank выпустил бонды на 100 млн грн

Британский ICBC Standard Bank выпустил еще один транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа на 100 млн грн. Об этом банк сообщает на сайте Ирландской фондовой биржи.
20 июня биржа включила ноты в листинг. Срок обращения - до 21 апреля 2023 года.
29 мая ICBC Standard Bank выпустил ноты под гривневые госбонды на 250 млн грн, а 31 мая - на 270 млн грн.
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