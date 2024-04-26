Разработчики ПРРО обвинили Минфин в желании вернуть кассовые аппараты

Минфин нашел "проблемы и угрозу национальной безопасности" в ПРРО. Разработчики программных регистраторов расчетных операций не согласны

ПРО. Фото: lg.tax.gov.ua

Разработчики программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) подозревают, что власти намеренно выискивают возможности вернуться к кассовым аппаратам и ведению бумажных книг учета расчетных операций, подклеиванию в них отчетных чеков и т.д. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали соучредитель и руководитель Poster Родион Ерошек и директор фирмы-оператора программного РРО Checkbox Андрей Сухов.

Ерошек уверен, что производители фискальных регистраторов не смогли адаптироваться и стремительно теряют объемы своего бизнеса.

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"Вместо того, чтобы двигаться вперед и разрабатывать современные продукты, они хотят потянуть назад нас всех. Под влиянием лобби от разработчиков кассовых аппаратов в Минфине организовалась Межведомственная рабочая группа по вопросам ПРРО. Из протокола первой встречи группы стало понятно, что ПРРО считают опасной технологией, которую нужно ограничить", – рассказал соучредитель и руководитель Poster.

Сухов добавил, что, кроме того, Минфин уже говорит о наличии угроз, которые может нести использование программных регистраторов.

"Минфин выплатил КПИ 260 000 грн за проведение исследования ПРРО на предмет рисков, которые они содержат. Результаты исследования засекречены, имеют гриф "для служебного пользования". На базе этого исследования в феврале Минфин создал Межведомственную рабочую группу по "проблемам ПРРO". В ПРРО нашли "угрозу национальной безопасности". Минфин приглашает предоставить предложения по преодолению угроз, только никому эти угрозы неизвестны", – рассказал он LIGA.net.

Чтобы привлечь внимание к этим планам, крупные ПРРО-операторы (Checkbox, Є-чек, Вчасно, Poster) даже создали Объединение сервис-провайдеров программных РРО Украины.

Полная версия материала: Заговор кассовых аппаратов. Разработчики ПРРО жалуются на саботаж реформы фискализации