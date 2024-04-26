Разработчики программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) бьют тревогу. Они заявляют, что власти намеренно выискивают возможности вернуться к кассовым аппаратам и ведению бумажных книг учета расчетных операций, подклеиванию в них отчетных чеков и т.п.

Что вызвало их подозрения и какие проблемы фискализации они считают наиболее неотложными? В этом разбиралась LIGA.net.

Что происходит с ПРРО?

Беспокойство участников рынка программного обеспечения для регистрации фискальных чеков вызвало исследование, которое Минфин заказал у специалистов Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (КПИ), и создание Межведомственной рабочей группы, которая должна заниматься проблемами регистраторов.

"Минфин выплатил КПИ 260 000 грн за проведение исследования ПРРО на предмет рисков, которые они содержат. Результаты исследования засекречены, имеют гриф "для служебного пользования". На базе этого исследования в феврале Минфин создал Межведомственную рабочую группу по проблемам ПРРO. В ПРРО нашли "угрозу национальной безопасности". Минфин приглашает предоставить предложения по преодолению угроз, только никому эти угрозы не известны", – рассказал LIGA.net директор и соучредитель фирмы-оператора программного РРО Checkbox Андрей Сухов. Другим соучредителем Checkbox является Дмитрий Дубилет.

В частности, по данным разработчиков, чиновники могут запретить режим офлайн-продаж. Это режим, в который переходит касса, когда теряет интернет или связь с налоговыми серверами.

Возможность продолжать работу без соединения особенно актуальна в условиях обстрелов и проблем с энергетикой. В офлайне предлагается вести бумажную книгу учета.

Также чиновники могут ввести аппаратный ключ для подписи всех транзакций. Фактически это означает, что электронную подпись можно поставить на электронном документе только файлом с физического носителя. Например, вставить флешку. Соответственно, это невозможно, если речь идет о приложениях для мобильных телефонов.

И предлагается внести в архитектуру ПРРО изменения, которые потребуют общения с серверами ГНС только с конечного устройства пользователя, а не с сервера провайдера ПРРО. Это может сделать работу приложений менее стабильной.

Разработчики протестуют. Чтобы привлечь внимание к этим планам, крупные ПРРО-операторы (Checkbox, Є-чек, Вчасно) даже создали Объединение сервис-провайдеров программных РРО Украины.

Почему на рынке снова вспомнили о кассовых аппаратах?

Операторы рынка опасаются, что компании, продающие физические фискальные регистраторы – кассовые аппараты – лоббировали свои интересы. А чиновники могут им подыгрывать.

Это прямо говорит соучредитель и руководитель Poster Родион Ерошек, молодой разработчик из Днепра. Оператором Poster является компания "Ресторанные инновации" Ерошика.

"Производители фискальных регистраторов не смогли адаптироваться и стремительно теряют объемы своего бизнеса. Вместо того чтобы двигаться вперед и разрабатывать современные продукты, они хотят потянуть назад нас всех. Под влиянием лобби от разработчиков кассовых аппаратов в Минфине организовалась Межведомственная рабочая группа по вопросам ПРРО. С первой встречи группы стало понятно, что ПРРО считают опасной технологией, которую нужно ограничить", – отмечает он.