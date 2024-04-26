Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) б'ють на сполох. Вони заявляють, що влада навмисно вишукує можливості, аби повернутись до касових апаратів та ведення паперових книг обліку розрахункових операцій, підклеювання в них звітних чеків тощо.

Що викликало їхні підозри і які проблеми фіскалізації вони вважають більш нагальними? В цьому розбиралась LIGA.net.

Що відбувається з ПРРО?

Хвилювання учасників ринку програмного забезпечення для реєстрації фіскальних чеків викликало дослідження, яке Мінфін замовив у спеціалістів Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (КПІ), та створення Міжвідомчої робочої групи, яка має опікуватись проблемами реєстраторів.

"Мінфін виплатив КПІ 260 000 грн за проведення дослідження ПРРО на предмет ризиків, які вони містять. Результати дослідження засекречені, мають гриф "для службового користування". На базі цього дослідження в лютому Мінфін створив Міжвідомчу робочу групу щодо "проблем ПРРO". У ПРРО знайшли "загрозу національній безпеці". Мінфін запрошує надати пропозиції з подолання загроз, тільки нікому ці загрози не відомі", – розповів LIGA.net директор та співзасновник фірми-оператора програмного РРО Checkbox Андрій Сухов. Іншим співзасновником Checkbox є Дмитро Дубілет.

Зокрема, за даними розробників, чиновники можуть заборонити режим офлайн-продажів. Це режим, в який переходить каса, коли втрачає інтернет чи зв’язок із серверами податкової.

Можливість продовжувати працювати без з’єднання особливо актуальна в умовах обстрілів і проблем з енергетикою. Натомість в офлайні пропонується вести паперову книгу обліку.

Також чиновники можуть запровадити апаратний ключ для підпису всіх транзакцій. Фактично це означає що електронний підпис можна поставити на електронному документі лише файлом з фізичного носія. Наприклад, вставити флешку. Відповідно, це не можливо, якщо йдеться про застосунки для мобільних телефонів.

Та пропонується внести в архітектуру ПРРО зміни, які вимагатимуть спілкування із серверами ДПС тільки з кінцевого пристрою користувача, а не з сервера провайдера ПРРО. Це може зробити роботу застосунків менш стабільною.

Розробники протестують. Аби привернути увагу до цих планів, великі ПРРО-оператори (Checkbox, Є-чек, Вчасно, Poster) навіть створили Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО України.

Чому на ринку знову згадали про касові апарати?

Оператори ринку побоюються, що компанії, які продають фізичні фіскальні реєстратори – касові апарати – пролобіювали свої інтереси. А чиновники можуть підігравати їм.

Це прямо говорить співзасновник та керівник Poster Родіон Єрошек, молодий підприємець з Дніпра. Оператором Poster є компанія "Ресторанні інновації" Єрошика.

"Виробники фіскальних реєстраторів не змогли адаптуватись і стрімко втрачають обсяги свого бізнесу. Замість того щоб рухатись вперед і розроблювати сучасні продукти, вони хочуть потягнути назад нас усіх. Під впливом лобі від розробників касових апаратів в Мінфіні організувалась Міжвідомча робоча група з питань ПРРО. З протоколу першої зустрічі групи стало зрозуміло, що ПРРО вважають небезпечною технологією, яку треба обмежити", – зазначає він.