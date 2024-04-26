Розробники ПРРО звинуватили Мінфін у бажанні повернути касові апарати

Мінфін знайшов "проблеми та загрозу національній безпеці" в ПРРО. Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій не згодні

ПРРО. Фото: lg.tax.gov.ua

Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) підозрюють, що влада навмисно вишукує можливості, аби повернутись до касових апаратів та ведення паперових книг обліку розрахункових операцій, підклеювання в них звітних чеків тощо. Про це в коментарі LIGA.net розповіли співзасновник та керівник Poster Родіон Єрошек та директор фірми-оператора програмного РРО Checkbox Андрій Сухов.

Єрошек переконаний, що виробники фіскальних реєстраторів не змогли адаптуватись і стрімко втрачають обсяги свого бізнесу.

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"Замість того щоб рухатись вперед і розроблювати сучасні продукти, вони хочуть потягнути назад нас всіх. Під впливом лобі від розробників касових апаратів в Мінфіні організувалась Міжвідомча робоча група з питань ПРРО. З протоколу першої зустрічі групи стало зрозуміло, що ПРРО вважають небезпечною технологією, яку треба обмежити", – розповів співзасновник та керівник Poster.

Сухов додав, що, окрім того, Мінфін вже говорить про наявність загроз, які може мати використання програмних реєстраторів.

"Мінфін виплатив КПІ 260 000 грн за проведення дослідження ПРРО на предмет ризиків, які вони містять. Результати дослідження засекречені, мають гриф "для службового користування". На базі цього дослідження в лютому Мінфін створив Міжвідомчу робочу групу щодо "проблем ПРРO". В ПРРО знайшли "загрозу національній безпеці". Мінфін запрошує надати пропозиції з подолання загроз, тільки нікому ці загрози невідомі", – розповів він LIGA.net.

Аби привернути увагу до цих планів великі ПРРО-оператори (Checkbox, Є-чек, Вчасно, Poster) навіть створили Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО України.

Повна версія матеріалу: Змова касових апаратів. Розробники ПРРО скаржаться на саботаж реформи фіскалізації