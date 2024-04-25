Украина будет засчитывать трудовой стаж за границей в пенсию. Кроме России – детали

Верховная Рада приняла законопроект №9453 о пенсиях для тех, кто работал за границей

Фото: Черкасский областной совет

Верховная Рада в четверг, 25 апреля, во втором чтении и в целом приняла законопроект №9453, решающий ряд проблемных вопросов с назначением пенсий, возникших из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

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В частности, законом:

→ упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда РФ;

→ для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении;

→ в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет вноситься работа на страну-агрессора после 2014 года.

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Как пояснили в министерстве, после начала войны Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в т.ч. Пенсионными фондами – были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка, невозможен.

Как следствие, украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов РФ, и соответственно получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, РФ и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, часть своей профессиональной жизни работавшие в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и соответственно размеров пенсии (или вообще лишало право на назначение пенсии).

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Принятый законопроект №9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения.

Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает получать ее в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если оно есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Что касается людей, работающих за границей, то раньше учитывался только страховой стаж украинцев в странах, с которыми Украина имела пенсионные соглашения.

Теперь человек по возвращении из-за границы, например, из Италии, сможет зачислить период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого нужно будет предоставить Пенсионному фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Для определения размера пенсии будут учитываться только взносы ЕСВ (Единый социальный взнос), уплаченные в Украине (т.н. "пропорциональный" принцип начисления пенсии). То есть, размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом.

Что касается работы в РФ, то закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.