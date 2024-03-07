"Дамоклов меч". Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн по решению судов
Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых украинцы добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 млрд грн. С августа 2023 года задолженность увеличилась примерно на 16 млрд грн. Об этом сообщила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет ЭП.
При этом задолженности по текущим выплатам пенсионерам у государства нет.
"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня очень велика. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривень. И этот объем очень стремительно растет", – сказала Марчак в подкасте "Хроники экономики".
В частности:
→ 57% задолженности возникли по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство;
→ 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.
Задолженность возникла в связи с тем, что когда суды принимают решение о перерасчете пенсии для отдельного истца, обычно они обязывают государство выплатить еще и перечисленную пенсию за предыдущие 5-10 лет.
Среди причин, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров:
→ чрезмерная сложность законодательства. Пенсионное обеспечение регулируется более чем 10 законами, из-за чего возникает много коллизий, которые затем дают основания для обжалования того, как законодательство трактуется;
→ отдельные нормы законодательства отменяются Конституционным судом, после чего истцы требуют от государства осуществить им выплаты по нормам, которые действовали в предыдущих редакциях законов.
Сейчас у государства нет денег на выплату задолженности по проигранным судебным делам о перерасчете пенсий. Ежегодно на выплаты по этому долгу выделяется около 100 млн грн. По словам Марчак, в 2023 году правительство нашло на погашение долгов всего около 360 млн грн.
- С 1 марта 2024 года пенсии в Украине повысили почти на 8%. Индексация коснулась более 10 млн украинцев. Это уже третья индексация за время полномасштабной войны.