"Дамоклов меч". Государство задолжало пенсионерам 66 млрд грн по решению судов

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Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых украинцы добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 66 млрд грн. С августа 2023 года задолженность увеличилась примерно на 16 млрд грн. Об этом сообщила первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, пишет ЭП.

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При этом задолженности по текущим выплатам пенсионерам у государства нет.

"Проблема задолженности по судебным решениям сегодня очень велика. Я бы сказала, что это такой "дамоклов меч" над пенсионной системой. У нас сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 миллиардов гривень. И этот объем очень стремительно растет", – сказала Марчак в подкасте "Хроники экономики".

В частности:

→ 57% задолженности возникли по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство;

→ 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

Задолженность возникла в связи с тем, что когда суды принимают решение о перерасчете пенсии для отдельного истца, обычно они обязывают государство выплатить еще и перечисленную пенсию за предыдущие 5-10 лет.

Среди причин, почему государство проигрывает в судах против пенсионеров:

→ чрезмерная сложность законодательства. Пенсионное обеспечение регулируется более чем 10 законами, из-за чего возникает много коллизий, которые затем дают основания для обжалования того, как законодательство трактуется;

→ отдельные нормы законодательства отменяются Конституционным судом, после чего истцы требуют от государства осуществить им выплаты по нормам, которые действовали в предыдущих редакциях законов.

Сейчас у государства нет денег на выплату задолженности по проигранным судебным делам о перерасчете пенсий. Ежегодно на выплаты по этому долгу выделяется около 100 млн грн. По словам Марчак, в 2023 году правительство нашло на погашение долгов всего около 360 млн грн.