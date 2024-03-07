"Дамоклів меч". Держава заборгувала пенсіонерам 66 млрд грн за рішенням судів

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Сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких українці домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, зросла до 66 млрд грн. Від серпня 2023 року заборгованість збільшилася приблизно на 16 млрд грн. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак, пише ЕП.

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Водночас заборгованості за поточними виплатами пенсіонерам у держави нема.

"Проблема заборгованості за судовими рішеннями сьогодні є дуже великою. Я б сказала, що це такий "дамоклів меч" над пенсійною системою. У нас наразі заборгованість за судовими рішеннями в пенсійній системі становить 66 мільярдів гривень. І цей обсяг дуже стрімко зростає", – сказала Марчак у подкасті "Хроніки економіки".

Зокрема:

→ 57% заборгованості виникли за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство;

→ 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що коли суди ухвалюють рішення про перерахунок пенсії для окремого позивача, зазвичай вони зобовʼязують державу виплатити ще й перераховану пенсію за попередні 5-10 років.

Серед причин, чому держава програє у судах проти пенсіонерів, є:

→ надмірна складність законодавства. Пенсійне забезпечення регулюється понад 10 законами, через що виникає багато колізій, які потім дають підстави для оскарження того, яким чином законодавство трактується;

→ окремі норми законодавства скасовуються Конституційним судом, після чого позивачі вимагають від держави здійснити їм виплати за тими нормами, які діяли у попередніх редакціях законів.

Зараз у держави немає коштів на виплату заборгованості за програними судовими справами про перерахунок пенсій. Щороку на виплати за цим боргом виділяється близько 100 млн грн. За словами Марчак, у 2023 році уряд знайшов на погашення боргів лише близько 360 млн грн.