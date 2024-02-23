В Україні з 1 березня підвищать пенсії майже на 8% – рішення Кабміну

Індексацію пенсій проведуть з 1 березня, вона торкнеться більш ніж 10 млн українців

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Кабінет міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Це вже третя індексація за час повномасштабної війни.

"Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Індексація, за словами Шмигаля, торкнеться більш ніж 10 млн українців.

Мінсоцполітики пояснило, що розмір індексації (7,9%) обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція у розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, – 7%. А отже, додали в міністерстві, зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:

→ 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

→ 596 000 пенсіонерів силових відомств

→ 97 800 осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи

Механізм щорічної індексації пенсій діє в Україні з 1 березня 2019 року. Згідно із ним розмір та порядок збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів України.



Індексація пенсій – вимога, визначена законом, однак на час воєнного стану її дозволено не проводити.

Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 000 працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

У 2024 році вдруге поспіль будуть проіндексовані найнижчі пенсії – до минулого року вони під індексацію не потрапляли.

З 1 березня також буде проіндексовано пенсії 20 800 науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. У 2023 році індексація для них відбулася з 1 липня.

Водночас уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше ніж 100 грн.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161 400 потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Кабінет міністрів у вересні вирішив змінити принцип індексації пенсій. У 2024 році будуть проіндексовані всі пенсії.

Крім того, впровадять коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

Шмигаль казав, що це дозволить підвищити середню пенсію до 6000 грн.