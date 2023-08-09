Мінсоц про індексацію пенсій у березні: Поки що плануємо, а життя покаже

Міністерство соціальної політики попередньо планує збільшення пенсій у 2024 році коштом індексації. Але це залежить від того, якою буде ситуація в економіці і державних фінансах протягом наступних місяців. Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила в інтерв'ю Укрінформу.

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Індексація пенсій – це вимога, яка визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити, наголосила міністерка.

"Цьогоріч ми її зробили. Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", – пояснила Оксана Жолнович.

Індексація – це визначений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Під індексацію підпадають усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Перед початком повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4668 про зміни до законів щодо вдосконалення пенсійного законодавства. Наступного дня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня на 14% буде проіндексовано пенсію для понад 10 млн українців, а також доплати людям від 75 років.

Уперше за новим принципом було збільшено пенсії військовим і встановлено доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.

У березні 2023 року уряд провів індексацію пенсій на 20%. З 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії чиновникам, народним депутатам та науковцям.