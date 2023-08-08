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Кабмін вніс зміни до правил ідентифікації для виплати пенсій і соцдопомог Ощадбанком

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 17:12
Кабмін вніс зміни до правил ідентифікації для виплати пенсій і соцдопомог Ощадбанком - Фото
Фото: Ощадбанк

Кабінет міністрів 8 серпня вніс зміни до правил фізичної ідентифікації для виплати пенсій і соцдопомог в Ощадбанку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабмін вніс зміни до постанови від 30.08.1999 №1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках" та від 05.11.2014 №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Згідно зі змінами, до 31 грудня 2023 року органи Пенсійного фонду та соціального захисту населення не припинятимуть виплати пенсій та соцдопомог внутрішньо переміщеним особам, а Ощадбанк не зупинятиме виплачувати їх за поточними рахунками одержувачам, взятим на облік до введення воєнного стану в Україні та щодо яких проводиться фізична ідентифікація.

Раніше Ощадбанк попереджав, що зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком, якщо одержувач не пройде фізичну ідентифікацію.

Окрім цього, Кабмін розширив способи проходження ідентифікації. Зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для тих, хто перебуває за кордоном.

Віра Касіян
пенсіїкабмінОщадбанквнутрішньо переміщені особисоцдопомога
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