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Кабмин внес изменения в правила идентификации для выплаты пенсий и соцпомощи Ощадбанком

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 17:12
Кабмин внес изменения в правила идентификации для выплаты пенсий и соцпомощи Ощадбанком - Фото
Фото: Ощадбанк

Кабинет министров 8 августа внес изменения в правила физической идентификации для выплаты пенсий и соцпомощи в Ощадбанке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кабмин внес изменения в постановление от 30.08.1999 №1596 "Об утверждении Порядка выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках" и от 05.11.2014 №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Согласно изменениям, до 31 декабря 2023 года органы Пенсионного фонда и социальной защиты населения не будут прекращать выплаты пенсий и соцпомощи внутренне перемещенным лицам, а Ощадбанк не будет останавливать выплаты по текущим счетам получателям, поставленным на учет до введения военного положения в Украине и относительно которых производится физическая идентификация.

Ранее Ощадбанк предупреждал, что будет останавливать расходные операции по карточному счету, если получатель не пройдет физическую идентификацию.

Кроме того, Кабмин расширил способы прохождения идентификации. В частности, предусмотрена возможность прохождения идентификации с использованием видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для тех, кто находится за границей.

Вера Касиян
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