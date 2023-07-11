Ощадбанк возобновляет физическую идентификацию для выплаты пенсий и соцпомощи

В связи с окончанием карантина с 1 сентября 2023 г. государственный Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк напоминает, что согласно постановлению правительства №637 от 05.11.2014 пенсионерам – внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи – внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении каждые шесть месяцев.

До получения ЭПП пенсионеры – внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении банка каждые три месяца.

Как происходит физическая идентификация:

1) Пенсионер или получатель социальной помощи должен лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП (электронное пенсионное удостоверение).

2) Предъявить работнику Ощадбанка одновременно основную платежную карточку или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

3) Провести пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Ощадбанк предупреждает, что будет останавливать расходные операции по карточному счету, если получатель не пройдет физическую идентификацию. После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

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