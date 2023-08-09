Минсоц об индексации пенсий в марте: Пока планируем, а жизнь покажет

Министерство социальной политики предварительно планирует увеличить пенсии в 2024 году за счет индексации. Но это зависит от того, какой будет ситуация в экономике и государственных финансах в течение следующих месяцев. Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович заявила в интервью Укринформу.

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Индексация пенсий – это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить, подчеркнула министр.

"В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся тоже, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – объяснила Оксана Жолнович.

Индексация – это определенный законодательством механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возместить удорожание потребительских товаров и услуг. Под индексацию подпадают все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Перед началом полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, Верховная Рада приняла законопроект №4668 об изменениях в законы по усовершенствованию пенсионного законодательства. На следующий день глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 млн украинцев, а также доплаты людям от 75 лет.

Впервые по новому принципу были увеличены военные пенсии и установлена доплата для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

В марте 2023 года правительство провело индексацию пенсий на 20%. С 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) на 19,7% повышены пенсии чиновникам, народным депутатам и ученым.