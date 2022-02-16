Кабмин одобрил индексацию пенсий для 10 млн украинцев с 1 марта. Кому поднимут и насколько

С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

"В первый раз по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет", – уточнил премьер.

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Также, по решению правительства, уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Согласно решению правительства, будут проиндексированы пенсии военнослужащим, лицам с инвалидностью, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы. И увеличены размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, а также тем, кому исполнилось 75 лет.

Также повышается минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет (соответственно для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью I группы – до 2300 грн. Для неработающих лиц со страховым стажем меньшей продолжительности – до 2100 грн.

Устанавливается минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь, на уровне 2100 грн.

Увеличивается пособие на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье, до 2100 грн.

В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения пенсий.

15 февраля 2022 года народные депутаты 352 голосами утвердили во втором чтении законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства.

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Роман Брыль

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