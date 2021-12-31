Ниже прожиточного минимума: какими будут пенсии большинства украинцев в 2022 году

В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, но многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше прожиточного минимума, пишет проект "На пенсии".

Среди причин: отсутствие детенизации зарплат; низкая минимальная зарплата; сложная ситуация в экономике.

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Как следствие 11 млн украинцев будут оставаться за чертой бедности.

Минимальная пенсия к июлю 2022 будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – 2093 грн.

Таким образом за год минимальная пенсия вырастет всего на 159 грн. Это при том, что согласно расчетам Минсоцполитики, пенсионеру на базовые нужды в месяц нужно 3692 грн.

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В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

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