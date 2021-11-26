Пенсионные инвестиции: куда вкладывают деньги частные пенсионные фонды

Активные дискуссии о внедрении в Украине обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения часто упираются в аргумент об отсутствии финансовых инструментов для вложений. Мол, украинцы аккумулируют значительный финансовый ресурс, но эти накопления на старость некуда будет инвестировать, чтобы их не съела инфляция.

У правительства на это два аргумента. Во-первых, такой денежный ресурс должен дать толчок развитию фондового рынка. Во-вторых, даже при нынешних условиях негосударственные пенсионные фонды, где сейчас украинцы могут откладывать на старость добровольно, инвестируют с неплохими результатами.

Минувший год НПФ завершили со средневзвешенным уровнем доходности инвестиций в 11,4% при 5%-ной инфляции. Правда, в нынешнем году, доходность вряд ли превысит инфляцию – цены растут быстрее.

Во что вкладывают пенсионные фонды? Разбираемся в партнерском проекте с Ліга Пенсія.

Консервативные инвестиции

Как мы уже писали, государство устанавливает правила, куда и в каком объеме такие фонды могут вкладывать средства участников. Эти регуляции удерживают фонды от слишком рисковых вложений. Поэтому стратегии инвестирования НПФ называют консервативными.

Согласно установленным законом правилам, НПФ могут вкладывать в ОВГЗ (ценные бумаги, доходы по которым гарантирует Кабинет министров) не больше половины своего портфеля. Такие же ограничения установлены для банковских депозитов.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая дает аналитический срез по состоянию на 30 июня 2021 года, государственные ценные бумаги занимают 47,2% инвестиций НПФ.

Общая стоимость активов, инвестированных в этот инструмент достигает 1,75 млрд грн. С июня 2020 года по июнь 2021-го НПФ увеличили инвестиции в ОВГЗ на 12,4%.

"Доходность по всем финансовым инструментам в гривне, включая депозиты, ценные бумаги – как государственные, так и муниципальные и корпоративные, зависит от учетной ставки НБУ. Ее уровень – один из самых важных факторов", – комментирует глава отдела аналитики Adamant Capital Константин Фастовец.

Сейчас учетная ставка составляет 8,5% годовых. В сентябре Национальный банк повысил ее с 8%.

При этом доходность государственных ценных бумаг также растет со сроком их погашения.

"Сегодня ОВГЗ с погашением через год демонстрируют доходность около 11,5%. Фактически премия к учетной ставке составляет 3 процентных пункта. Если говорить о государственных ценных бумагах с погашением через 600 дней, доходность – около 12,5%. Это плюс еще один процентный пункт", – отмечает Фастовец.

Депозиты проигрывают облигациям

Ставки по депозитам в последние полтора-два года снижаются. Этот инструмент начинает проигрывать не только традиционному лидеру – государственным ценным бумагам, но и корпоративным и муниципальным облигациям.

Доходность депозитов ниже, чем у ОВГЗ по ряду причин: как правило, сроки у них меньше, к тому же это более доступный инструмент для инвестирования, на который высокий спрос, отмечает Фастовец.

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, ставки на гривневые депозиты на 3-12 месяцев колеблются в рамках 7-8% годовых, долларовых – 0,4-0,99%, евро – 0,2-0,45%.

По словам главы совета негосударственного фонда "Взаимопомощь" компании ЛИГА Пенсия Ольги Бондаренко, в последние три года оба фонда компании – "Взаимопомощь" (активами управляет КУА "Апинвест" из группы ICU) и ОНПФ "ГАРАНТ-ПЕНСИЯ" (активами управляет КУА "Всесвит") изменяли структуру активов, увеличивая долю инструментов с более высокой доходностью.

Так, НПФ "Взаимопомощь" сократил долю депозитов, оставив лишь вклады в тех банках, которые предлагают более высокие процентные ставки. При этом в отношении ОВГЗ ставка сделана на долгосрочные бумаги.

"Мы увеличили долю долгосрочных ОВГЗ – по ним выше доходность. Сейчас 6% портфеля ОВГЗ составляют гособлигации с погашениями в 2022 году и 94% – облигации с погашениями в 2023-м", – говорит Ольга Бондаренко. Она напоминает, что совет фондов утверждает инвестиционную декларацию, однако все операционные решения относительно изменения структуры активов принимают компании по управлению активами.

Тем временем, более десяти украинских компаний вышли на рынок заимствований, и это увеличивает их предложение на рынке и дает возможность диверсифицировать риски, поясняет Бондаренко.

Закон запрещает инвестировать НПФ более 40% своих активов в корпоративные облигации, так как считает этот канал для инвестирования более рисковым. "У НПФ "Взаимопомощь" доля инвестиций в корпоративные облигации составляет 23,4% и может быть увеличена до 25-30% в ближайшие три месяца", – прогнозирует она. В активы ОНПФ "ГАРАНТ-ПЕНСИЯ" включены облигации двух предприятий, и их общая доля в активах составляет 5,5%.

Так, НПФ "Взаимопомощь" увеличила долю муниципальных и корпоративных облигаций. "В портфеле фонда муниципальные облигации с доходностью от 13,3% до 15,3% и корпоративные – с доходностью от 13,6% до 21,5%", – отмечает Ольга Бондаренко.

Если принять во внимание то, что по итогам этого года Национальный банк прогнозирует инфляцию на уровне 9,6%, такой уровень доходности с инвестиционной точки зрения выглядит привлекательным.

Доля инвестиций НПФ в сектор корпоративного долга остается низкой – 8,1% или 302 млн грн, хотя за минувший год рост превысил 50%. У муниципальных бумаг и того меньше – 2,5% всех активов НПФ или почти 92 млн грн, хотя прирост за год составил 36%.

"На рынке до сих пор недостаточно представлены ни корпоративные облигации, ни муниципальные. На вторичном рынке практически нет никаких торгов по этим инструментам", – полагает Фастовец из Adamant Capital. "Впрочем, в какой-то момент эти рынки должны ожить, так как до кризисного 2014-го они были довольно активными и был интерес со стороны инвесторов", – добавляет он.

Недвижимость, акции, перспективы

Помимо указанных инструментов, НПФ также инвестируют в недвижимость, акции, банковские металлы. Правда, на них приходится небольшая доля инвестиций. В частности, вложения в недвижимость занимают 3,1% портфеля фондов или 116%.