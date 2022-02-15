Досрочные пенсии и ежегодная индексация: Рада изменила пенсионное законодательство

Народные депутаты 352 голосами утвердили во втором чтении законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства. Об этом сообщается на парламентском портале.

Принятый документ устанавливает 1 марта датой ежегодной индексации пенсий и расширяет круг лиц (военнослужащие, госслужащие, ученые и др.), которым ежегодно будут пересчитывать пенсии.

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В документе закрепляется право досрочно уходить на пенсию некоторым категориям лиц.

В частности, выйти на пенсию на полтора года раньше достижения пенсионного возраста могут работники, с которыми расторгнут договор из-за несоответствия занимаемой должности, по состоянию здоровья.

Получили право на досрочное назначение пенсии отец или мать, воспитывающие детей, больных тяжелым, редким заболеванием, по которому не установлена инвалидность.

Согласно документу, увеличивается возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет.

Устанавливается, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет.

Устраняется разница в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, но многие украинцы получат пенсию.

По данным НПФ "Взаимопомощь" и "Гарант-Пенсия", средняя доходность надежных негосударственных пенсионных фондов в Украине составляет не менее 10%.

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Роман Брыль

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