UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Досрочные пенсии и ежегодная индексация: Рада изменила пенсионное законодательство

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 13:29
Досрочные пенсии и ежегодная индексация: Рада изменила пенсионное законодательство - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народу/Facebook)

Народные депутаты 352 голосами утвердили во втором чтении законопроект №4668 об изменениях в законы об усовершенствовании пенсионного законодательства. Об этом сообщается на парламентском портале. 

Принятый документ устанавливает 1 марта датой ежегодной индексации пенсий и расширяет круг лиц (военнослужащие, госслужащие, ученые и др.), которым ежегодно будут пересчитывать пенсии.    

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В документе закрепляется право досрочно уходить на пенсию некоторым категориям лиц.  

В частности, выйти на пенсию на полтора года раньше достижения пенсионного возраста могут работники, с которыми расторгнут договор из-за несоответствия занимаемой должности, по состоянию здоровья. 

Получили право на досрочное назначение пенсии отец или мать, воспитывающие детей, больных тяжелым, редким заболеванием, по которому не установлена инвалидность.  

Согласно документу, увеличивается возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет. 

Устанавливается, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет. 

Устраняется разница в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада досрочная пенсия пенсия индексация пенсионное обеспечение надбавки к пенсии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 