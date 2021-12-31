Накопительные пенсии. Названа доходность негосударственных пенсионных фондов

Средняя доходность надежных негосударственных пенсионных фондов в Украине составляет не менее 10%, заявляет председатель совета НПФ "Взаимопомощь" и "Гарант-Пенсия" от компании "ЛІГА Пенсія" Ольга Бондаренко.

"По доходности можно ориентироваться на среднюю доходность НПФ за последние 3-5 лет, эффективные фонды показывают от 10%", – отмечает она.

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Для понимания того, хватит ли накопленной суммы на желаемый уровень жизни, Бондаренко рекомендует учесть влияние инфляции.

"Если подставить в калькулятор 3-5% – то есть процент, на который доходность фонда на длинном отрезке времени может превышать инфляцию – полученную в этом случае сумму можно считать реалистичной с точки зрения нынешних цен", – отмечает она.

Так, при средней доходности в 5% и ежемесячных взносах в 1000 грн с 25 лет, на пенсии можно получить выплаты почти в 11 000 грн в течение 20 лет.

"Если стартовать в 40 лет, чтобы выйти на аналогичный уровень, нужно откладывать по 2500 грн ежемесячно. Если же оставить ежемесячный взнос в пределах 1000 грн, то через 25 лет уровень будущей пенсии будет составлять почти 4300 грн", – отмечает Бондаренко.

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На правах партнерства с компанией ЛІГА Пенсія

Юрий Тарасовский

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