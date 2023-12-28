Без допомоги партнерів індексації може не бути. Але базова пенсія буде виплачена – Мінсоц

Усі підвищення та індексації закладені у Державний бюджет. Жолнович сподівається, що ресурси на це будуть знайдені

Фото: Оксана Жолнович/Facebook

Якщо Україна наступного року залишиться без міжнародної фінансової допомоги, то, ймовірно, проіндексувати пенсії та соціальні виплати не вдасться. Однак проблем із виплатою пенсій не має бути. Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович сказала в ефірі національного телемарафону 28 грудня.

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"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частка пенсійних надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, Єдиний соціальний внесок, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", – сказала Жолнович.

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Якщо міжнародної фіндопомоги не буде, то, можливо, не вдасться провести індексацію, але базова пенсія буде виплачена, "і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", запевнила міністерка.

Жолнович зазначила, що всі підвищення та індексації закладені у Державний бюджет, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

Індексація – це визначений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Під індексацію підпадають усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – додала вона.

Соціальні виплати: допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, – справді фінансуються міжнародними партнерами, сказала Жолнович. Але Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.

Міністерка впевнена, що люди не залишаться без належних їм коштів. Усе, що стосується збільшення прожиткового мінімуму, залишається чинним, і всі соціальні виплати будуть розраховуватися, виходячи із закладених у держбюджеті сум, запевнила Оксана Жолнович.

Міністерка економіки Юлія Свириденко напередодні заявила, що без західної допомоги в Україні можуть початися затримки з виплатою пенсій і зарплат державним службовцям та вчителям. Кабінет міністрів оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік у розмірі $37,3 млрд.

Україні, за словами Свириденко, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо не буде іноземної допомоги.

27 грудня Кабінет міністрів ухвалив низку постанов для посилення соціальної підтримки низки категорій громадян під час війни. Йдеться про пенсіонерів, військових, які перебувають у зоні бойових дій, працівників критичної інфраструктури та інших категорій.