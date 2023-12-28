Без допомоги партнерів індексації може не бути. Але базова пенсія буде виплачена – Мінсоц
Якщо Україна наступного року залишиться без міжнародної фінансової допомоги, то, ймовірно, проіндексувати пенсії та соціальні виплати не вдасться. Однак проблем із виплатою пенсій не має бути. Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович сказала в ефірі національного телемарафону 28 грудня.
"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частка пенсійних надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, – це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими. Оскільки вони всі платять ЄСВ, Єдиний соціальний внесок, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах", – сказала Жолнович.
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Якщо міжнародної фіндопомоги не буде, то, можливо, не вдасться провести індексацію, але базова пенсія буде виплачена, "і на це ми знайдемо кошти з внутрішніх українських ресурсів", запевнила міністерка.
Жолнович зазначила, що всі підвищення та індексації закладені у Державний бюджет, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.
"Я думаю, що ми зможемо впорається з цими викликами. Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – додала вона.
Соціальні виплати: допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, – справді фінансуються міжнародними партнерами, сказала Жолнович. Але Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на суму майже $2 млрд, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.
Міністерка впевнена, що люди не залишаться без належних їм коштів. Усе, що стосується збільшення прожиткового мінімуму, залишається чинним, і всі соціальні виплати будуть розраховуватися, виходячи із закладених у держбюджеті сум, запевнила Оксана Жолнович.
Міністерка економіки Юлія Свириденко напередодні заявила, що без західної допомоги в Україні можуть початися затримки з виплатою пенсій і зарплат державним службовцям та вчителям. Кабінет міністрів оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік у розмірі $37,3 млрд.
Україні, за словами Свириденко, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо не буде іноземної допомоги.
27 грудня Кабінет міністрів ухвалив низку постанов для посилення соціальної підтримки низки категорій громадян під час війни. Йдеться про пенсіонерів, військових, які перебувають у зоні бойових дій, працівників критичної інфраструктури та інших категорій.
- Перед початком повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4668 про зміни до законів щодо вдосконалення пенсійного законодавства. Наступного дня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня на 14% буде проіндексовано пенсію для понад 10 млн українців, а також доплати людям від 75 років.
- Уперше за новим принципом було збільшено пенсії військовим і встановлено доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.
- У березні 2023 року уряд провів індексацію пенсій на 20%. З 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7% підвищено пенсії чиновникам, народним депутатам та науковцям.