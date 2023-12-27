Кабмін посилив соцпідтримку пенсіонерів, військових і держслужбовців на час війни

Фото: Кабінет міністрів

Кабінет міністрів ухвалив низку постанов для посилення соціальної підтримки низки категорій громадян під час війни. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

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Йдеться про пенсіонерів, військових, які перебувають у зоні бойових дій, працівників критичної інфраструктури та інших категорій.

На засіданні уряду 27 грудня ухвалено порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

На виплату такої одноразової грошової допомоги в Держбюджеті-2024 передбачено видатки в обсязі 480,3 млн грн.

Також ухвалено порядок, який спростить призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей.

Якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.

Водночас вони зможуть замість двох окремих заяв подавати єдину спрощену – про взяття на облік як пільговика і про надання пільг. Частину інформації для призначення пільг Мінсоцполітики та Пенсійний фонд отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.

Для пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб ще до повномасштабного вторгнення, продовжено строки фізичної ідентифікації до 31 березня 2024 року. Тобто такі особи матимуть ще три місяці, аби пройти фізичну ідентифікацію, і можуть зробити це як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Мінсоцполітики нагадало, що норма проходження фізичної ідентифікації ще з 2004 року застосовується для всіх пенсіонерів. Але для тих пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни, тобто до 24 лютого 2022 року, вона не діяла з березня 2020 року до липня 2023 року.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що без західної допомоги в Україні можуть початися затримки з виплатою пенсій і зарплат державним службовцям та вчителям. Кабінет міністрів оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік у розмірі $37,3 млрд.

Україні, за словами Свириденко, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо не буде іноземної допомоги.