Кабмин усилил соцподдержку пенсионеров, военных и госслужащих во время войны

Фото: Кабинет министров

Кабинет министров принял ряд постановлений по усилению социальной поддержки ряда категорий граждан во время войны. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

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Речь идет о пенсионерах, военных, находящихся в зоне боевых действий, работниках критической инфраструктуры и других категориях.

На заседании правительства 27 декабря принят порядок назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

На выплату такого единовременного денежного пособия в Госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн грн.

Также принят порядок, который упростит назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Если ветеран войны (лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, с мая 2024 года это смогут сделать за него члены его семьи.

При этом они смогут вместо двух отдельных заявлений подавать единое упрощенное – о взятии на учет в качестве льготника и о предоставлении льгот. Часть информации для назначения льгот Минсоцполитики и Пенсионный фонд получат путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.

Для пенсионеров, получивших статус внутренне перемещенных лиц еще до полномасштабного вторжения, продлены сроки физической идентификации до 31 марта 2024 года. То есть такие лица будут иметь еще три месяца, чтобы пройти физическую идентификацию, и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

Минсоцполитики напомнило, что норма прохождения физической идентификации с 2004 года применяется для всех пенсионеров. Но для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до полномасштабной войны, то есть до 24 февраля 2022 года, она не действовала с марта 2020-го по июль 2023 года.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что без западной помощи в Украине могут начаться задержки с выплатой пенсий и зарплат государственным служащим и учителям. Кабинет министров оценивает потребность во внешнем финансировании на 2024 год в размере $37,3 млрд.

Украине, по словам Свириденко, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 000 государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если не будет иностранной помощи.