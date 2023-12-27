Без західної допомоги можуть початися затримки зарплат і пенсій – міністерка економіки
Без західної допомоги в Україні можуть початися затримки з виплатою пенсій і зарплат державним службовцям та вчителям, сказала міністерка економіки Юлія Свириденко газеті Financial Times.
"Підтримка партнерів надзвичайно критична. Вона потрібна терміново", – сказала Свириденко.
Кабінет міністрів оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік в розмірі $37,3 млрд.
Поки що обидва основні донори України – Євросоюз і США – не затвердили фінансову допомогу Україні на 2024 рік. Лідери Євросоюзу збираються зробити це 1 лютого (в такому випадку гроші підуть не пізніше березня), а в американському Конгресі це питання поки що не має підтримки.
Власні доходи держави йдуть насамперед на оборону, а це означає "великий ризик недофінансування окремих соціальних секторів".
За її словами, пише газета, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 000 державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо не буде іноземної допомоги.
- МВФ вважає, що затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу відновлення економіки України.
- Мінфін України уже запустив "план Б" через затримку з грошима від Євросоюзу і США.
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