Без западной помощи могут начаться задержки зарплат и пенсий – министр экономики

Фото: Минэкономики

Без западной помощи в Украине могут начаться задержки с выплатой пенсий и зарплат государственным служащим и учителям, сказала министр экономики Юлия Свириденко газете Financial Times.

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"Поддержка партнеров очень критическая. Она нужна срочно", — сказала Свириденко.



Кабинет министров оценивает потребность во внешнем финансировании на 2024 год в размере $37,3 млрд.

Пока оба основных донора Украины – Евросоюз и США – не утвердили финансовую помощь Украине на 2024 год. Лидеры Евросоюза собираются сделать это 1 февраля (в таком случае деньги пойдут не позже марта), а в американском Конгрессе этот вопрос пока не имеет поддержки.

Собственные доходы государства идут в первую очередь на оборону, а это означает "большой риск недофинансирования отдельных социальных секторов".

По ее словам, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 000 государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если не будет иностранной помощи.

МВФ считает, что задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановления экономики Украины.

Минфин Украины уже запустил "план Б" из-за задержки с деньгами от Евросоюза и США.

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