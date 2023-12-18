Глава МВФ розповіла про небезпеку затримки фінансової допомоги для України

Крісталіна Георгиева (Фото: EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL)

Через те, що США та ЄС торгуються щодо пакетів фінансування для України, економічне відновлення країни опиниться під загрозою, якщо воно буде змушене "пристосуватися" до відсутності нової фінансової підтримки. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Financial Times.

Вона наголосила, що Київ може впоратися з ймовірним короткостроковим дефіцитом фінансування в "пару місяців". Глава МВФ відзначила зусилля української влади після того, як вдалося оживити економіку, приборкати інфляцію та зміцнити податкову базу України.

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Проте, за її словами, подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до дестабілізуючої політики, такої як друк грошей, як він зробив кілька місяців після російського вторгнення минулого року.

"Важливо не продовжувати цей період, тому що тоді це чинитиме більший тиск на Україну... саме в той момент, коли країна повернулася до найкращих перспектив для економіки", – сказала Георгієва.

Глава МВФ заявила, що Україна зробила все можливе, щоб заручитися підтримкою союзників.

"Вони зробили жорсткі дії, щоб зберегти макроекономічну та фінансову стабільність. МВФ виконав свою роль, ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Нам потрібно, щоб партнери України зробили свій внесок – як США, так і Європа... Робота триватиме у США та Європі. Зрештою я зберігаю оптимізм, вони отримають фінансування", – сказала глава МВФ.