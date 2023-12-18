Глава МВФ рассказала об опасности задержки финансовой помощи для Украины

Кристалина Георгиева (Фото: EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL)

Из-за того, что США и ЕС торгуются по поводу пакетов финансирования для Украины, экономическое восстановление страны окажется под угрозой, если оно будет вынуждено "приспособиться" к отсутствию новой финансовой поддержки. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Южную Корею, сообщает Financial Times.

Она подчеркнула, что Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования в "пару месяцев". Глава МВФ отметила усилия украинских властей после того, как удалось оживить экономику, обуздать инфляцию и укрепить налоговую базу Украины.

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Однако, по ее словам, дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печать денег, как он сделал несколько месяцев после российского вторжения в прошлом году.

"Важно не продлевать этот период, потому что тогда это будет оказывать большее давление на Украину... именно в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики", – сказала Георгиева.

Глава МВФ заявила, что Украина сделала все возможное, чтобы получить поддержку союзников.

"Они предприняли жесткие действия, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. МВФ выполнил свою роль, мы очень тесно сотрудничаем с Украиной. Нам нужно, чтобы партнеры Украины внесли свой вклад – как США, так и Европа... Работа будет продолжаться в США и Европе. В конце концов я сохраняю оптимизм, они получат финансирование", – сказала глава МВФ.