Коли закінчаться державні пенсії і чому у Нацбанку є свій Пенсійний фонд

З 1 березня 2024 року в Україні відбудеться індексація пенсій, яка передбачає запровадження бальної системи їх нарахування. Цим урядовці хочуть вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно її отримують, і тими, кому ці виплати призначено нещодавно.

"Ми називаємо це справедливою індексацію. Пенсія буде індексуватися справедливо, незалежно від часу виходу на пенсію, це буде завжди однаковий рівень для всіх людей, які пройшли однаковий шлях", – зазначив стосовно цього прем'єр Денис Шмигаль.

Він вказав, що ці відмінності часом є "величезними". Тобто він визнав, що наявна солідарна система має суттєві огріхи.

Її реформування триває і влада не полишає намірів запровадити обов'язкове накопичення пенсій не лише від держави. Для цього у квітні 2023 року в парламенті був зареєстрований законопроєкт №9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення ". Зокрема, він передбачає старт персональних накопичень з 1 січня 2024 року.