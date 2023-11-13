Когда закончатся госпенсии и почему у Нацбанка есть свой Пенсионный фонд

С 1 марта 2024 г. в Украине состоится индексация пенсий, которая предусматривает введение бальной системы ее начисления. Этим чиновники хотят выровнять диспропорции между давно получающими ее пенсионерами и теми, кому эти выплаты назначены недавно.

"Мы называем это справедливой индексацией. Пенсия будет индексироваться справедливо, независимо от времени выхода на пенсию, это будет всегда одинаковый уровень для всех людей, прошедших одинаковый путь", – отметил премьер Денис Шмыгаль.

Он указал, что эти отличия порой являются "огромными". То есть он признал, что у существующей солидарной системы есть существенные огрехи.

Ее реформирование продолжается и власти не оставляют намерений ввести обязательное накопление пенсий не только от государства. Для этого в апреле 2023 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". В частности, он предусматривает старт персональных скоплений с 1 января 2024 года.