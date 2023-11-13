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Разбор | Когда закончатся госпенсии и почему у Нацбанка есть свой Пенсионный фонд

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Когда закончатся госпенсии и почему у Нацбанка есть свой Пенсионный фонд - Фото
Коллаж: Дарина Дмитренко
13.11.2023, 09:00

Негосударственные пенсионные фонды – какие риски с ними связаны и когда и при каких условиях они могут стать альтернативой государственным пенсиям

С 1 марта 2024 г. в Украине состоится индексация пенсий, которая предусматривает введение бальной системы ее начисления. Этим чиновники хотят выровнять диспропорции между давно получающими ее пенсионерами и теми, кому эти выплаты назначены недавно.

"Мы называем это справедливой индексацией. Пенсия будет индексироваться справедливо, независимо от времени выхода на пенсию, это будет всегда одинаковый уровень для всех людей, прошедших одинаковый путь", – отметил премьер Денис Шмыгаль.

Он указал, что эти отличия порой являются "огромными". То есть он признал, что у существующей солидарной системы есть существенные огрехи.

Ее реформирование продолжается и власти не оставляют намерений ввести обязательное накопление пенсий не только от государства. Для этого в апреле 2023 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". В частности, он предусматривает старт персональных скоплений с 1 января 2024 года.

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Когда закончатся госпенсии и почему у Нацбанка есть свой Пенсионный фонд
Александр Децик
редактор отдела "Финансы"
Когда закончатся госпенсии и почему у Нацбанка есть свой Пенсионный фонд
Надежда Михальчук
Специальный корреспондент, раздел "Финансы"
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