Без помощи партнеров индексации может не быть. Но базовая пенсия будет выплачена – Минсоц

Все повышения и индексации заложены в Государственный бюджет. Жолнович надеется, что ресурсы на это будут найдены

Фото: Оксана Жолнович/Facebook

Если Украина в следующем году останется без международной финансовой помощи, то вероятно проиндексировать пенсии и социальные выплаты не удастся. Однако проблем с выплатой пенсий не должно быть. Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович сказала в эфире национального телемарафона 28 декабря.

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"Хочу успокоить всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, потому что львиная доля пенсионных поступлений, распределяемых Пенсионным фондом, – это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными. Поскольку они все платят ЕСВ, Единый социальный взнос, то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах", – сказала Жолнович.

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Если международной финпомощи не будет, то, возможно, не удастся провести индексацию, но базовая пенсия будет выплачена, "и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", заверила министр.

Жолнович отметила, что все повышения и индексации заложены в Государственный бюджет, и она надеется, что ресурсы на это будут найдены.

Индексация – это определенный законодательством механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возместить удорожание потребительских товаров и услуг. Под индексацию подпадают все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Я думаю, что мы сможем справиться с этими вызовами. Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышения на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока мы готовы их делать", – добавила она.

Социальные выплаты: помощь малоимущим лицам, внутренне перемещенным лицам и другим категориям, – действительно финансируются международными партнерами, сказала Жолнович. Но Минсоцполитики договорилось со Всемирным банком о помощи на сумму почти в $2 млрд, и эти средства в первые месяцы 2024 года покроют расходы на базовые социальные расходы.

Министр уверена, что люди не останутся без надлежащих им средств. Все, что касается увеличения прожиточного минимума, остается в силе, и все социальные выплаты будут рассчитываться исходя из заложенных в госбюджете сумм, заверила Оксана Жолнович.

Министр экономики Юлия Свириденко накануне заявила, что без западной помощи в Украине могут начаться задержки с выплатой пенсий и зарплат государственным служащим и учителям. Кабинет министров оценивает потребность во внешнем финансировании на 2024 год в размере $37,3 млрд.

Украине, по словам Свириденко, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 000 государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если не будет иностранной помощи.

27 декабря Кабинет министров принял ряд постановлений по усилению социальной поддержки ряда категорий граждан во время войны. Речь идет о пенсионерах, военных, находящихся в зоне боевых действий, работниках критической инфраструктуры и других категориях.