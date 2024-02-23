В Украине с 1 марта повысят пенсии почти на 8% – решение Кабмина

Индексацию пенсий проведут с 1 марта, она коснется более 10 млн украинцев

Фото: Depositphotos

Кабинет министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это уже третья индексация за время полномасштабной войны.

"Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн", – сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.

Индексация, по словам Шмыгаля, коснется более 10 млн украинцев.

Минсоцполитики объяснило, что размер индексации (7,9%) исчислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%. Следовательно, добавили в министерстве, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

→ 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

→ 596 000 пенсионеров силовых ведомств

→ 97 800 человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившую вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы

Механизм ежегодной индексации пенсий действует на Украине с 1 марта 2019 года. Согласно с ним размер и порядок увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета министров Украины.



Индексация пенсий – требование, определенное законом, однако на время военного положения его разрешено не проводить.

Кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 000 работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

В 2024 году во второй раз подряд будут проиндексированы самые низкие пенсии – до прошлого года они под индексацию не попадали.

С 1 марта также будут проиндексированы пенсии 20 800 ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. В 2023 году индексация для них произошла с 1 июля.

В то же время правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1500 грн. для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

При этом, при любых расчетах, повышение пенсий составит не менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161 400 потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Кабинет министров в сентябре решил сменить принцип индексации пенсий. В 2024 году будут проиндексированы все пенсии.

Кроме того, внедрят коэффициенты и баллы, позволяющие людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

Шмыгаль говорил, что это позволит повысить среднюю пенсию до 6000 грн.