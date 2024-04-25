Україна зараховуватиме трудовий стаж за кордоном в пенсію. Окрім Росії – деталі

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453 про пенсії для тих, хто працював за кордоном

Фото: Черкаська обласна рада

Верховна Рада у четвер, 25 квітня, в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №9453, який розв'язує низку проблемних питань із призначенням пенсій, що виникли через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

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Зокрема, законом:

→ спрощується механізм відновлення виплати пенсій для мешканців Криму. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ;

→ для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення;

→ до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

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Як пояснили у міністерстві, після початку великої війни Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти й документообіг між державними установами – включно й Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий.

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької й Луганської областей, не могли підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

Окрім того, РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали у РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи у свій страховий стаж в Україні. Це, своєю чергою, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло права на призначення пенсії).

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Ухвалений законопроєкт №9453 вирішує ці і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Щодо людей, котрі працюють за кордоном, то раніше враховувався лише страховий стаж українців у країнах, з якими Україна мала пенсійні угоди.

Тепер людина після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього треба буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Для визначення розміру пенсії будуть враховуватися лише внески ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), сплачені в Україні (т.зв. "пропорційний" принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків і стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Щодо роботи у РФ, то закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади.