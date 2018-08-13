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13.08.2018, 12:50

Бывшего директора холдинга Креатив объявили в розыск

Бывшего директора холдинга Креатив объявили в розыск

На сайте МВД появилось сообщение о розыске Юрий Давыдова - экс-директора и совладельца холдинга Креатив

Бывшего директора и совладельца агрохолдинга Креатив Юрия Давыдова объявили в розыск. Это следует из сообщения на сайте Министерства внутренних дел.

МВД уточняет, что есть определение суда на арест Давыдова.

Статьей обвинения указана ст. 191, ч. 5 (присвоение, растрата, завладение чужим имуществом в особо крупных размерах).

В конце 2016 года сообщалось, что государственный Ощадбанк отсудил у Давыдова и другого совладельца Креатива, Максима Березкина, $200 млн. Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку $300 млн по фиктивным кредитам.

Подозреваемым в выдаче этих займов является Евгений Харлан - бывший руководитель управления проектного финансирования Ощадбанка.

Процедура банкротства Креатива началась летом 2016 года. На тот момент холдинг был должен банкам $630 млн.

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Теги: Креатив, Юрий Давыдов, Максим Березкин, банк, кредит
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