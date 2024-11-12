"Это не конфискация". Каллас хочет, чтоб $300 млрд РФ пошли на восстановление Украины

Слушания по утверждению кандидатуры Каи Каллас, назначенной на должность еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности (фото - пресс-служба Европарламента)

Евросоюз должен направить $300 млрд замороженных российских активов прямо на финансирование возобновления пострадавшей от войны Украины. Об этом заявила кандидат на высший внешнеполитический пост ЕС Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

Бывшая премьер-министр Эстонии призвала страны ЕС отбросить сомнения в отношении изъятия активов, ведь Украина имеет "законные претензии" на эти средства после нападения со стороны России.

"Я не буду использовать слово "конфискация", потому что это на самом деле использование активов в законный способ", – заявила Каллас законодателям Европейского парламента на слушаниях по утверждению в Брюсселе во вторник, 12 ноября.

Ее кандидатура должна быть одобрена ассамблеей, прежде чем Каллас сменит Жозепа Борреля. Выборы членами Европарламента полной коллегии комиссаров (большинством поданных голосов путем поименного голосования) запланированы на пленарную сессию 25-28 ноября в Страсбурге.

"Мы признаем, что Россия имеет законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть законные претензии к России, потому что они ежедневно уничтожают Украину", – сказала Каллас.

По мнению экс-премьера Эстонии, Россия может "потребовать назад" активы в рамках урегулирования. Но "учитывая происходящее, я сомневаюсь, что что-то останется", отметила Каллас.

Налогоплательщикам, которые требуют, чтобы государства-члены ЕС платили за восстановление Украины, она сказала: "Мы не должны этого делать. Те, кто разрушает Украину, должны платить за это".

Каллас добавила, что инициативу Эстонии направить 0,25% ее валового внутреннего продукта Украине должны поддержать другие государства-члены ЕС.

Она также заявила, что санкции ЕС против России не должны продлеваться каждые шесть месяцев, а быть бессрочными, пока 27 государств-членов не решат их отменить.