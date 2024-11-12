"Це не конфіскація". Каллас хоче, щоб $300 млрд РФ пішли на відновлення України
Євросоюз повинен спрямувати $300 млрд заморожених російських активів прямо на фінансування відновлення постраждалої від війни України. Про це заявила кандидатка на найвищу зовнішньополітичну посаду ЄС Кая Каллас, повідомляє Bloomberg.
Колишня прем'єр-міністерка Естонії закликала країни ЄС відкинути сумніви щодо вилучення активів, адже Україна має "законні претензії" на ці кошти після нападу з боку Росії.
"Я не використовуватиму слово "конфіскація", тому що це насправді використання активів у законний спосіб", – заявила Каллас законодавцям Європейського парламенту на слуханнях щодо затвердження у Брюсселі у вівторок, 12 листопада.
Її кандидатура має бути схвалена асамблеєю, перш ніж Каллас змінить Жозепа Борреля. Вибори членами Європарламенту повної колегії комісарів (більшістю поданих голосів, шляхом поіменного голосування) заплановані на пленарну сесію 25-28 листопада в Страсбурзі.
"Ми визнаємо, що Росія має законні претензії до нас, тому що у нас є їхні активи. Але Україна також має законні претензії до Росії, тому що вони щодня знищують Україну", – сказала Каллас.
На думку експрем'єрки Естонії, Росія може "зажадати назад" активи в межах врегулювання. Але "з огляду на те, що відбувається, я сумніваюся, що щось залишиться", зазначила Каллас.
Платникам податків, які вимагають, щоб держави-члени ЄС платили за відновлення України, вона сказала: "Ми не маємо цього робити. Ті, хто руйнує Україну, мають платити за це".
Каллас додала, що ініціативу Естонії щодо спрямування 0,25% її валового внутрішнього продукту Україні мають підтримати інші держави-члени ЄС.
Вона також заявила, що санкції ЄС проти Росії не мають продовжуватися кожні шість місяців, а повинні бути безстроковими доти, доки 27 держав-членів не вирішать їх скасувати.
- 26 жовтня 2024 року країни G7 погодили кредит на $50 млрд для України коштом доходу від заморожених активів Росії.