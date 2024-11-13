Украинцы стали меньше донатить на военные нужды – Вloomberg

Сейчас большинство доноров – это жертвовавшие и раньше на ВСУ

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Украинские волонтерские фонды отмечают значительное снижение пожертвований в поддержку военных, что свидетельствует о постепенном исчерпании готовности украинцев финансировать оборону. Об этом пишет Вloomberg.

В 2022 году благотворительный фонд украинского телеведущего Сергея Притулы собрал столько средств, что мог купить спутник для нужд обороны. Однако в этом году ситуация изменилась: украинцы все больше экономят на пожертвованиях, испытывая экономические трудности и усталость от войны.

"Чтобы собрать ту же сумму, мы работаем втрое больше, чем в предыдущие годы", – рассказывает Притула.

Это сокращение произошло в самое неподходящее время для Украины. С ухудшением ситуации на фронте, непопулярной мобилизацией и постоянными отключениями электричества настроения в обществе становятся все труднее. Страх, что Трамп может сократить поддержку или вынудить Киев к нежелательному миру, лишь прибавляет тревогу, отмечает агентство.

Большинство частных благотворительных организаций сообщают о существенном снижении донатов в этом году. Притула говорит, что пожертвования уменьшились на пятую часть, а другие организации испытывают еще худшую ситуацию – некоторые испытали даже десятикратное уменьшение взносов.

Эти фонды закрывают только долю потребностей армии. Например, фонд Притулы собрал в этом году 1,4 миллиарда гривень, в то время как общий военный бюджет страны превышает 50 миллиардов долларов. Однако донаты остаются важным ресурсом, дополняющим государственное финансирование. С их помощью волонтеры быстро закупают необходимое – от одежды до разведывательных дронов.

"Этим летом, во время отключений, желание донатить конкурировало с необходимостью купить генератор", – добавляет Притула.

Крупнейшая благотворительная организация "Вернись живым" зафиксировала уменьшение взносов на 15%.

Около трети украинцев снизили свои донаты по сравнению с прошлым годом, по данным августовского опроса Фонда Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Другая благотворительная организация, Reactive Post, сообщает о спаде более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Сейчас большинство доноров – это жертвовавшие ранее.

Некоторые волонтеры считают, что украинцы просто "привыкли" к войне, воспринимая ее как далекую от повседневной жизни. Многие помогают напрямую своим родным на фронте, вместо того, чтобы делать взносы через организации.

Хотя объемы пожертвований сократились, эти средства все еще покрывают нужды, которые государство не всегда успевает закрывать, подчеркивает Олег Карпенко из "Вернись живым".

С началом войны многие домохозяйства потеряли часть доходов, а налоговая нагрузка может еще больше повлиять на возможности жертвовать.

В прошлом месяце правительство пообещало единовременную выплату около 1000 гривень каждому украинцу, которую можно направить на оплату коммунальных услуг или в поддержку армии.