Поддерживают ли украинцы повышение военного сбора до 5%: Результаты опроса

Наибольшую поддержку повышение военного сбора имеет на западе Украины и среди людей от 51 года и старше

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Согласно последнему опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), мнения украинцев о повышении военного сбора с 1,5% до 5% существенно отличаются в зависимости от региона, возрастных и доходных групп.

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Поддержка среди регионов

Результаты показывают, что наибольшую поддержку повышения военного сбора демонстрирует запад Украины – 36% респондентов высказались "однозначно" или "скорее поддерживают" инициативу. В центральных областях этот показатель составляет 32%, в восточных – 30%, а меньше всего поддержки в южных регионах – только 28%.

Влияние возраста и дохода

Опрос также свидетельствует о значительных отличиях в отношении повышения военного сбора среди возрастов. Наибольшую поддержку выражают респонденты от 51 года и старше – 39% из них поддерживают идею. Среди младших возрастов (18-35 лет) этот показатель несколько ниже и составляет 29%, а среди респондентов в возрасте 36-50 лет поддержка самая низкая – 23%.

Доходность также оказывает влияние на отношение к повышению военного сбора. Среди очень бедных респондентов уровень поддержки составляет 39%, среди бедных – 31%, а среди обеспеченных – 35%.

Методология исследования

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2000 респондентов от 18 лет. Данные были взвешены по региональным и возрастным показателям, используя данные Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года.