Военный сбор для ФОП с октября. Особенности уплаты

Предприниматель и налоги. Фото: Despositphoto

Верховная Рада 10 октября приняла закон об увеличении налогов (проект №11416-д). Спикер Руслан Стефанчук уже подписал его и отправил на подпись президенту.

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Среди прочего он предполагает, что:

для ФОП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число текущего года;

ФОП 3-й группы и юридические лица в 3-й группе единого налога будут уплачивать 1% от дохода в виде военного сбора.

Эти его нормы начинают действовать уже с 1 октября. То есть ретроспективно – задним числом, что порождает ряд вопросов. В частности, у ФОП пока нет понимания того, как учитывать и платить этот военный сбор.

Объяснение по этому поводу предоставляет налоговый консультант Михаил Смокович. LIGA.net, с разрешения автора, публикует конспект с его YouTube-канала.

Военный сбор: ФОП 1, 2, 3 группа

Самое главное в законе для всех – это повышение ставки военного сбора до 5%, в том числе из заработной платы наемных работников.

При этом законодатели утвердили подачу налогового расчета отчетности по наемным рабочим ежемесячно, а не ежеквартально, как действует сейчас. Эта норма начинает действовать уже в следующем 2025 году. За 2024 год отчитываться можно еще по старинке: ежеквартально.

Для ФОП 1 и 2 группы нужно будет платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы, действующей на 1 число текущего года. С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата составляет 8000 грн в месяц.

В 2024 году, в том числе за октябрь, военный сбор для ФОП 1-2 группы составляет 710 грн. В 2025 году он уже составит 800 грн в месяц. Если не платить этот сбор, предусмотрен штраф в 50% его размера (в дополнение к собственно сбору).

Отчитываться по военному сбору ФОП 1 и 2 группы будут в составе годовой декларации по единому налогу. Уже в январе 2025 года нужно будет подавать эту декларацию и включать туда авансовые взносы по военному сбору.

Что касается ФОП 3-й группы, то нужно будет уплачивать 1% военного сбора от дохода. Оплата будет поквартальной так же, как и единый налог. Крайняя дата уплаты – не позднее 10 дней с последней даты подачи квартальной декларации.

Первую декларацию с военным сбором нужно будет подавать уже в 2025 году – в период с 1 января по 10 февраля. И тогда уже доход, полученный с 1 октября, нужно будет облагать налогом еще и на 1% военного сбора в дополнение к "базовым" 5% единого налога.

Штрафы за несвоевременную уплату или неуплату этого сбора для этой группы – до 10% от суммы такой уплаты (в дополнение к самой сумме).

Нужно ли ФОП 1 и 2 группы уплатить до 20 октября военный сбор за октябрь? Закон приняли в октябре и, действительно, именно с этого месяца должна быть уплата.

Однако он еще не подписан президентом и не опубликован. Конкретики по поводу того, куда точно платить, еще нет. Есть смысл дождаться объяснений со стороны Государственной налоговой службы, чтобы не иметь лишних хлопот.

ЕСВ для ФОП

За третий квартал 2024 года размер Единого социального взноса (ЕСВ) составляет 5280 грн и должен быть уплачен до 21 октября.

Хотя именно за этот отчетный период ЕСВ можно еще не платить. В таком случае не начисляется страховой стаж.

Возможно, эту норму могут убрать на 2025 год. То есть платить ЕСВ снова нужно будет обязательно всем тем, кто платил до начала действия этой льготы. Но это все еще проект – решение по этому поводу не принято.