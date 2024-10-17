Військовий збір для ФОПів із жовтня. Особливості сплати

Як прозвітувати та сплатити військовий збір фізособам-підприємцям згідно з проголосованим законом про підвищення податків

Підприємець і податки. Фото: Despositphoto

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон щодо збільшення податків (проєкт №11416-д). Спікер Руслан Стефанчук вже підписав його і відправив на підпис президенту.

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Серед іншого він передбачає, що:

для ФОПів 1, 2 та 4 груп запроваджено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число поточного року;

ФОПи 3 групи та юридичні особи на 3 групі єдиного податку сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

Ці його норми починають діяти вже з 1 жовтня. Тобто ретроспективно – заднім числом, що породжує низку питань. Зокрема, у ФОПів поки немає розуміння того, як обліковувати та сплачувати цей військовий збір.

Пояснення щодо цього надає податковий консультант Михайло Смокович. LIGA.net, з дозволу автора, публікує конспект з його YouTube-каналу.

Військовий збір: ФОП 1, 2, 3 група

Найголовніше в законі для всіх – це підняття ставки військового збору до 5%, зокрема із заробітної плати найманих працівників.

Водночас законодавці затвердили подання податкового розрахунку звітності щодо найманих робітників щомісяця, а не щокварталу, як діє зараз. Ця норма починає діяти вже в наступному 2025 році. За 2024 рік звітувати можна ще по-старому: щокварталу.

Для ФОПів 1 та 2 групи треба буде платити військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, яка діє на 1 число поточного року. З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата становить 8000 грн на місяць.

У 2024 році, зокрема за жовтень, військовий збір для ФОПів 1-2 групи становить 710 грн. В 2025 році він вже становитиме 800 грн на місяць. Якщо не платити цей збір, передбачений штраф у 50% від його розміру (на додачу до власне самого збору).

Звітувати щодо військового збору ФОПи 1 та 2 групи будуть у складі річної декларації з єдиного податку. Вже в січні 2025 року треба буде подавати цю декларацію і включати туди авансові внески з військового збору.

Що стосується ФОПів 3 групи, то необхідно буде сплачувати 1% військового збору від доходу. Оплата буде поквартальною, так само як і єдиний податок. Крайня дата сплати – не пізніше 10 днів із крайньої дати подання квартальної декларації.

Першу декларацію з військовим збором треба буде подавати вже в 2025 році – в період із 1 січня до 10 лютого. І тоді вже дохід, який отримано з 1 жовтня, потрібно буде оподатковувати ще і на 1% військового збору додатково до "базових" 5% єдиного податку.

Штрафи за невчасну сплату чи несплату цього збору для цієї групи – до 10% від суми такої сплати (на додачу до самої суми).

Чи потрібно ФОПам 1 та 2 групи сплатити до 20 жовтня військовий збір за жовтень? Закон ухвалили в жовтні і, дійсно, саме з цього місяця має бути сплата.

Проте він ще не підписаний президентом та не опублікований. Конкретики щодо того, куди точно платити, ще немає. Є сенс дочекатись пояснень із боку Державної податкової служби, аби не мати зайвого клопоту.

ЄСВ для ФОПів

За третій квартал 2024 року розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить 5280 грн та має бути сплачений до 21 жовтня.

Хоча саме за цей звітний період ЄСВ ще можна не платити. У цьому разі не нараховується страховий стаж.

Можливо, цю норму можуть прибрати на 2025 рік. Тобто, сплачувати ЄСВ знову потрібно буде обов'язково усім тим, хто платив до початку дії цієї пільги. Та це все ще проєкт – рішення щодо цього не ухвалено.