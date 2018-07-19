Чаще всего граждане обращаются в НБУ по поводу кредитов

С начала года украинцы чаще всего обращались в Национальный банк Украины (НБУ) по поводу отношения с кредитными договорами между заемщиками и банками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ принял 1,84 тыс. обращений на эту тему, или 27,11% от общего количества.
Также граждане обращаются по вопросам банковского надзора - 863 (12,69%); платежных систем и расчетов - 628 (9,24%), денежного обращения - 471 (6,93%) и др.
С начала года НБУ лично принял 19 граждан (в первом полугодии 2017 года - 53 человека).
Всего с начала 2018 года в Нацбанк поступило 6,8 тыс. обращений граждан, что на 16,7% меньше, чем за первое полугодие 2017 года.
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