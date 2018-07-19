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19.07.2018, 14:35

Чаще всего граждане обращаются в НБУ по поводу кредитов

Чаще всего граждане обращаются в НБУ по поводу кредитов

В Нацбанке рассказала, с какими вопросами граждане обращаются к регулятору

С начала года украинцы чаще всего обращались в Национальный банк Украины (НБУ) по поводу отношения с кредитными договорами между заемщиками и банками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ принял 1,84 тыс. обращений на эту тему, или 27,11% от общего количества.

Также граждане обращаются по вопросам банковского надзора - 863 (12,69%); платежных систем и расчетов - 628 (9,24%), денежного обращения - 471 (6,93%) и др.

С начала года НБУ лично принял 19 граждан (в первом полугодии 2017 года - 53 человека).

Всего с начала 2018 года в Нацбанк поступило 6,8 тыс. обращений граждан, что на 16,7% меньше, чем за первое полугодие 2017 года.



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Теги: НБУ
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