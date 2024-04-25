Экономика США замедляется, а инфляция растет, – Bloomberg

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Экономический рост США упал почти до двухлетнего минимума в прошлом квартале, тогда как инфляция подскочила до неудобных уровней, пишет Bloomberg.

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Согласно предварительным оценкам правительства, валовой внутренний продукт вырос на 1,6% в годовом исчислении, что ниже всех прогнозов экономистов. Основной двигатель роста экономики – личные издержки – росли медленнее, чем прогнозировалось, на 2,5%, а показатель базовой инфляции вырос на 3,7% выше, чем ожидалось.



"Цифры свидетельствуют о заметной потере импульса в начале 2024 года после того, как экономика завершила удивительно сильный год. В связи с ростом инфляции руководители Федеральной резервной системы, от которых уже ожидалось, что во время встречи на следующей неделе будут держать процентные ставки на наиболее высоком уровне за два десятилетия, могут столкнуться с новым давлением по дальнейшей отсрочке любых сокращений и даже рассмотреть вопрос о том, достаточно ли высока стоимость заимствований", – отмечает агентство.



Если рост продолжит постепенно замедляться, но инфляция снова резко возрастет, ожидания понижения процентной ставки ФРС в 2024 году начнут выглядеть все более недостижимыми.



Ужесточение инфляции в первом квартале было обусловлено скачком инфляции в секторе услуг на 5,1%, без учета жилья и энергетики, что почти вдвое превышает темпы предыдущего квартала. Мартовские показатели инфляции, потребительских расходов и доходов должны быть представлены в пятницу.