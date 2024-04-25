Економіка США сповільнюється, а інфляція зростає, – Bloomberg

Економічне зростання США впало до майже дворічного мінімуму в минулому кварталі, тоді як інфляція підскочила до незручних рівнів, пише Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе



Згідно з попередніми оцінками уряду, валовий внутрішній продукт зріс на 1,6% у річному вимірі, що нижче всіх прогнозів економістів. Основний рушій зростання економіки — особисті витрати — зростали повільніше, ніж прогнозувалося, на 2,5%, а показник базової інфляції зріс на 3,7% вище, ніж очікувалося.



"Цифри свідчать про помітну втрату імпульсу на початку 2024 року після того, як економіка завершила напрочуд сильний рік. У зв’язку зі зростанням інфляції керівники Федеральної резервної системи, від яких уже очікувалося, що під час зустрічі наступного тижня будуть тримати процентні ставки на найбільш високому рівні за два десятиліття, можуть зіткнутися з новим тиском щодо подальшої відстрочки будь-яких скорочень і навіть розглянути питання про те, чи достатньо висока вартість запозичень", – зазначає агентство.



Якщо зростання продовжить поступово сповільнюватися, але інфляція знову різко зросте, очікування зниження процентної ставки ФРС у 2024 році почнуть виглядати все більш недосяжними.



Посилення інфляції в першому кварталі було зумовлене стрибком інфляції в секторі послуг на 5,1%, без урахування житла й енергетики, що майже вдвічі перевищує темпи попереднього кварталу. Березневі показники інфляції, споживчих витрат і доходів мають бути представлені в п'ятницю.