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09.07.2018, 10:40

Депозитные ставки растут только для гривневых вкладов

Депозитные ставки растут только для гривневых вкладов

Валютные вклады незначительно подешевели

За последнюю неделю средние процентные ставки по гривневым вкладам упали на период до полугода и выросли на сроки свыше полугода. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 09.07.2018).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла на 0,02 п.п. по депозитам на сроки 6 до 12 месяцев (12,64%) и свыше 12 месяцев (12,17%). Повысили стоимость своих вкладов Банк Вернум, Конкорд и Пивденный. Упали в цене вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 9,85%) и от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 11,88%). Снизили доходность гривневых вкладов Мегабанк, Первый Инвестиционный Банк и ОТП Банк. Не претерпели изменений вклады периодом до 1 месяца (9,58%). Бессрочные сбережения подорожали на 0,15 п.п. и предлагают 7,53% годовых.

На графике можно увидеть уровень доходности гривневых вкладов периодом свыше года от 31 банка.

 

Ставки для гривневых вкладов сроком свыше года

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась только для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,07% годовых). Опустил доходность долларовых вкладов МегаБанк. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых, бессрочные сбережения - 0,99%. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,25% годовых. Средняя стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев – 2,67% годовых, свыше 12 месяцев - 2,88%. Максимальные проценты для долларовых сбережений (5%) предлагают Альфа-Банк, Универсал Банк, МегаБанк, МистоБанк и Пивденный, на сроки от года до 2 лет.

Стоимость депозитов в евро снизил ПинБанк. Средняя ставка опустилась на 0,03 п.п. для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев (1,36%). Бессрочные сбережения предлагают 0,61% годовых, вклады на период до 1 месяца - 0,65%, от 1 до 3 месяцев - 0,88% годовых. Доходность вкладов на срок от 6 до 12 месяцев составляет -1,83%, свыше 12 месяцев - 2,05% годовых. Максимальную ставку по депозитам в евро предлагает МистоБанк – 5,25% годовых на 18 месяцев.

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 09.07.18

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Теги: депозиты, процентные ставки
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