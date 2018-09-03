Депозитные ставки выросли

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 03.09.2018)

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В течении последней недели банки не снижали ставки по депозитам, а только повышали. Средние депозитные ставки по рынку выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 03.09.2018). Подняли доходность своих вкладов МТБ Банк, Мегабанк и ПУМБ.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидером роста доходности стали сбережения периодом до 1 месяца. Их стоимость выросла на 0,21 п.п. и составляет 6,48% годовых. Синхронно поднялись в цене вклады сроком от 3 до 6 месяцев и бессрочные сбережения (на 0,08 п.п. до 12,20% и до 7,68% годовых соответственно). Вклады на срок свыше года подорожали на 0,07 п.п. и предлагают 12,57% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. до 13,08% годовых. Рост стоимости вкладов сроком от 1 до 3 месяцев составил 0,04 п.п. до 10,16% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средние процентные ставки по валютным депозитам выросли для более длительных периодов. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,04 п.п. до 2,08% годовых. Вклады от полугода до года выросли в цене на 0,01 п.п. до 2,56% годовых. Депозиты на период свыше года предлагают 2,78% годовых, рост их доходности составил 0,02 п.п. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,96% годовых, а вклады на срок до месяца – 1,10% годовых. Не изменились и вклады периодом от 1 до 3 месяцев (1,13%).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения предлагают 0,58% годовых, вклады на период до 1 месяца - 0,61% годовых. Стоимость депозитов сроком от 1 до 3 месяцев составляет 0,93% годовых. Вклады периодом от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,05 п.п., их доходность составляет 1,47% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев выросла на 0,03 п.п. до 1,85% годовых. Сбережения на период свыше года выросли в цене на 0,02 п.п. и предлагают 2,02% годовых.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 146 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 03.09.18