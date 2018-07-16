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16.07.2018, 17:40

Депозиты в гривне снова похорошели

Депозиты в гривне снова похорошели

Гривневые вклады подорожали, валютные - подешевели

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в гривне выросли. Вклады в национальной валюте предлагают доходность значительно выше нежели валютные. И тем не менее, ставки по валютным вкладам снова упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 16.07.2018).

Банк Вернум теперь предлагает вклады на 7 и 14 дней под 5-5,5% для гривни и 0,5-1,75% для валюты. Аккордбанк добавил 0,5 п.п. к гривневым вкладам оформленным через интернет. АПБанк повысил ставки для вкладов от 1 месяца и снизил на 9-12 месяцев. Средняя процентная ставка в гривне выросла на 0,23 п.п. по депозитам на срок от 1 до 3 месяцев (10,09%). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,22 п.п. до 12,86% годовых. Сбережения на период от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,21 п.п. до 12,09% годовых. Депозиты сроком свыше года подняли доходность на 0,15 п.п. до 12,32% годовых. Не претерпели изменений бессрочные сбережения (7,53%). Упали в цене вклады сроком до месяца на 3,3 п.п. до 6,28% годовых. ВТБ Банк повысил доходность гривневых вкладов на 6 месяцев до 14% годовых. Банк Пиреус повысил ставки на 0,5-1 п.п. для национальной валюты. А снизил ставки банк Конкорд, на 0,5-0,75 п.п.

Средняя процентная ставка в долларах США выросла только для вкладов сроком до месяца (на 0,06 п.п. до 1,10% годовых). Банк Конкорд снизил стоимость валютных вкладов на 0,25-0,5 п.п. МТБ Банк удешевил долларовые депозиты на 0,3 п.п. для сроков свыше года. Синхронно подешевели депозиты на период от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,14 п.п. до 1,11% и до 2,53% годовых соответственно). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,11 п.п. до 1,96% годовых. Депозиты периодом свыше года просели на 0,07 п.п. до 2,81% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,03 п.п. до 0,96% годовых.

Стоимость депозитов в евро также снизил Марфин Банк, на 0,6 п.п. для всех периодов. Синхронно снизились ставки для вкладов в евро на сроки от полугода и свыше года (на 0,01 п.п. до 1,81% и до 2,04% годовых соответственно). Бессрочные сбережения подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 0,59% годовых. ВТБ Банк поднял ставки для евро на 0,25 п.п. Вклады до месяца выросли в цене на 0,03 п.п. до 0,68% годовых. Депозиты сроком от 1 месяца до 3 поднялись на 0,02 п.п. до 0,90% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,37% годовых.

В таблице поданы максимальные проценты предлагаемые банками по долларовым депозитам на разные периоды.

 

Максимальные процентные ставки

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 16.07.18

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Теги: депозиты, процентные ставки
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