Депутаты проголосовали за восстановление кредитования

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект N6027-д по восстановлению кредитования. Согласно сообщению на сайте парламента, за законопроект проголосовали 239 народных депутатов.
По словам авторов, законопроект защитит права кредитора-ипотекодержателя, сократит возможности уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика, усовершенствует инструменты внесудебного урегулирования.
Банки смогут получать нужную информацию о заемщике. Отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.
В первом чтении законопроект приняли 17 мая.
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