Депутаты проголосовали за восстановление кредитования

Верховная Рада приняла в целом законопроект N6027-д по восстановлению кредитования

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект N6027-д по восстановлению кредитования. Согласно сообщению на сайте парламента, за законопроект проголосовали 239 народных депутатов.

По словам авторов, законопроект защитит права кредитора-ипотекодержателя, сократит возможности уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика, усовершенствует инструменты внесудебного урегулирования.

Банки смогут получать нужную информацию о заемщике. Отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.

В первом чтении законопроект приняли 17 мая.